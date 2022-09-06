В Норильске появились первые экскурсоводы промышленного туризма

Агентство развития Норильска в партнёрстве с региональными и федеральными экспертами организовало для членов рабочей группы по разработке концепции развития промышленного туризма на территории туристско-рекреационного кластера «Арктический» выездную сессию в Магнитогорск, Челябинск, Златоуст и Москву.

Поездка стала продолжением обучения, направленного на повышение компетенций в области разработки промышленных экскурсий. В состав норильской делегации вошли 20 человек – представители металлургии, горного дела, пищевой промышленности, сотрудники городской администрации, АРН, экскурсионных бюро и краеведы.

Они погружались в нюансы согласования службой безопасности туристических групп, выясняли тонкости инструктажа по технике безопасности, знакомились с правилами нанесения разметки туристического маршрута на производстве. Семь экскурсоводов повышали квалификацию: учились построению маршрута на предприятии, обсуждали психологические аспекты работы, отрабатывали навыки публичных выступлений и правила оказания первой медицинской помощи на маршруте.

Все члены делегации получили дипломы участников мероприятий по межрегиональному обмену опытом в сфере развития промышленного туризма, а гиды – ещё и удостоверения о прохождении курса «Экскурсовод промышленного туризма».

Норильская делегация изучила два из семи действующих на ММК экскурсионных маршрутов – «Укрощение огня» и «Метизная симфония». Также северяне побывали на предприятиях пищевой промышленности Челябинской области и Челябинском трубопрокатном заводе с его знаменитой «Высотой 239» – первым в России цехом белой металлургии, где производят одношовные трубы большого диаметра. Финальным пунктом поездки стало знакомство с московской фабрикой мороженого «Чистая линия», пионером промышленного туризма среди предприятий пищевой промышленности.

«Нам удалось познакомиться с тем, как работают с туристами самые разные компании страны. На Магнитогорском комбинате, например, мы увидели понятные регламенты по согласованию посещения туристических групп, налаженную систему подготовки экскурсоводов. Нам бы хотелось изучить и максимально перенять этот опыт», – говорит заместитель директора АРН по развитию туризма Анастасия Король.

Результаты рабочей поездки помогут при разработке концепции развития промышленного туризма на территории туркластера «Арктический». Документ будет готов к концу года.