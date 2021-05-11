МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске появится первый бизнес-отель

В Норильске появится первый бизнес-отель

Главная / Новости / Город

В Норильске появится первый бизнес-отель

Инициатором постройки стал новый резидент Арктической зоны РФ (АЗРФ) — индивидуальный предприниматель, руководитель торговой сети «Медведь».

В Норильске появится первый бизнес-отель

Получить статус резидента АЗРФ инициатор смог при помощи Агентства развития Норильска. Специалисты помогли ему в заполнении документации, а также подаче заявки на включение в реестр резидентов АЗРФ. Срок действия инвестиционного соглашения, которое заключено между Фондом развития Дальнего Востока и Арктики и индивидуальным предпринимателем, — десять лет. В этот период резидент может пользоваться всеми налоговыми и административными преференциями, то есть общая налоговая нагрузка по инвестпроекту, с учётом «арктических преференций», уменьшается вдвое.

Уже сегодня строительство нового отеля идёт полным ходом, ожидается, что первых гостей он примет в 2022 году.

Для консультаций и помощи в получении статуса резидента АЗРФ норильские предприниматели могут обращаться в АРН по номеру 456-817.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска
11 мая в 13:48 480
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также