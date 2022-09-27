В Норильске появится «сердце» туризма

«В последние годы Норильск и Арктика в целом стали настоящим магнитом для путешественников. В нашем городе расширению туристической сферы уделяется большое внимание. Несколько месяцев назад в структуре администрации города появился новый отдел по развитию туризма, существенно обновлена команда городского Центра развития туризма. Сегодня ведётся работа по основным четырём направлениям: развитие инфраструктуры, повышение доступности и качества существующих турпродуктов, информирование жителей и гостей города, а также грантовая и иная поддержка представителей турсообщества», - сказал заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию.

Один из важных проектов - создание туристского визит-центра Норильска. «Этот центр будет являться «сердцем» развития туризма Норильска и Таймыра. Уже подобрано помещение – это самый центр города, Ленинский проспект, 16. Центр станет проектным офисом развития туризма и популярным общественным пространством - местом притяжения гостей и жителей города. Он будет включать в себя большой спектр услуг: современную информационную платформу, посвящённую туристическим продуктам города, единую систему продажи всех туристических продуктов, аутентичную сувенирную лавку и кафе с уникальной арктической продукцией местных производителей, выставочную экспозицию, конференц-зал и переговорные для туристического сообщества», - добавил Владимир Баринов.

Необходимость открытия туристского визит-центра подтверждают проводимые администрацией города стратегические сессии, общественные обсуждения и опросы общественного мнения.

«Последний замер общественного мнения, проведённый отделом социологии нашего управления, показал, что информацией об услугах в сфере туризма и отдыха, которые существуют в Большом Норильске сегодня, интересуется большинство опрошенных (85%). Однако четверти респондентов не хватает имеющихся сведений. Хочу отметить, что у норильчан высокий интерес к событийному туризму. Так, этнический фестиваль «Большой Аргиш» с удовольствием посещают 70% опрошенных, гастрономический фестиваль «Север» полюбился 52%, а летний ежегодный слёт туристов на реке Хараелах является популярным мероприятием у 53% респондентов», - рассказала Елизавета Голикова, начальник управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации Норильска.

Опираясь на мнение норильчан, специалисты отдела развития туризма уже разрабатывают концепцию создания туристско-рекреационной зоны на берегу реки Хараелах.

«Туристско-спортивный слёт с более чем 50-летней историей является одним из ключевых туристско-спортивных мероприятий города и привлекает большое количество норильчан и гостей города. Мы провели ряд встреч с организаторами и участниками слёта. Приступили к работе над концепцией благоустройства территории и созданием брендбука. Проводим работу по приобретению туристско-спортивного инвентаря на следующий год в рамках муниципальной программы «Развитие туризма», - пояснил начальник отдела развития туризма управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации Норильска Константин Яковлев.