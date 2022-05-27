В Норильске появятся дома, построенные с использованием технологий информационного моделирования

Технология информационного моделирования (ТИМ) предполагает комплексный подход к возведению, оснащению, эксплуатации и ремонту здания. При этом архитектурно-конструкторская, технологическая, экономическая и иная информация о здании и всё, что имеет к нему отношение, рассматривается как единый объект. В цифровую вертикаль также встроена экспертиза, стройнадзор, градостроительные решения, разрешительная деятельность.

Минстрой России инициирует проект по апробации на площадке Красноярского края архитектуры цифровой вертикали органов строительного надзора для последующего распространения лучших практик на всей территории Российской Федерации.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик провёл совещание по вопросам реализации плана мероприятий по созданию цифровой вертикали органов государственного строительного надзора при участии представителей государственного управления Красноярского края, бизнес-сообщества и экспертов отрасли.

«Красноярский край является одним из лидеров в области применения информационных технологий. Государственным строительным надзором региона успешно используется ведомственная информационная система, накоплен большой опыт её эксплуатации, задействованы квалифицированные сотрудники. Именно поэтому Минстрой считает целесообразным использовать такой опыт при реализации пилотного проекта. Такое решение позволит быстро и качественно создать действующую масштабируемую комфортную систему», - отметил Константин Михайлик.

В адрес минстроя Красноярского края направлены общие требования к развитию ведомственных информационных систем, применяемых при осуществлении ГСН, в соответствии с которыми региону необходимо обеспечить имплементацию новых норм в текущую надзорную деятельность.

«Мы намерены привлечь к этой работе максимальное количество заинтересованных специалистов. И здесь нам особенно важна поддержка Минстроя России. Наша глобальная задача - внедрение технологий информационного моделирования для того, чтобы все этапы и процессы строительства были взаимосвязаны, в том числе с системами, в которых необходимо работать краевому госзаказчику», - отметила заместитель министра строительства Красноярского края Елена Звонарева.