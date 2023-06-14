В Норильске покажут балет «Кармен»

30 июня и 1 июля в Норильском Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского пройдут гастроли Красноярского государственного театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского. Красноярцы привезут в северный город постановку об испанской страсти — балет «Кармен» по мотивам одноимённой новеллы Проспера Мериме на музыку Жоржа Бизе.

Мелодии Бизе просто пронизаны танцевальной экспрессией — отсюда и естественность многочисленных переводов оперы «Кармен» на хореографический язык. Каждый из балетмейстеров стремится представить собственную интерпретацию мелодраматического сюжета Проспера Мериме, отыскать яркие нетрадиционные решения.

Современную версию роковой истории любви сержанта Хозе к цыганке Кармен осуществил хореограф Сергей Бобров совместно с Юлианой Малхасянц. В хореографической партитуре красноярской постановки органично переплетаются элементы классического и современного балета.

Партию Кармен исполнят заслуженная артистка России Екатерина Булгутова и лауреат премии «Душа танца» Анна Федосова. Пластический образ несчастного возлюбленного цыганки Хозе воплотят номинант премии «Золотая маска — 2023» Марчелло Пелиццони и заслуженный работник культуры Красноярского края Кирилл Литвиненко.

Спектакль длится 1,5 часа и исполняется под инструментальную фонограмму. Билеты доступны на сайте Красноярского театра оперы и балета по ссылке и в кассах Норильского театра драмы. В том числе по Пушкинской карте! Рекомендовано для лиц старше 16 лет.