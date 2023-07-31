В Норильске полным ходом идёт подготовка к предстоящему отопительному периоду

Традиционно перед началом отопительного периода управляющие компании проводят ремонт и проверку теплосетей. Несмотря на короткий летний сезон, они успевают выполнить колоссальный объём работы.

И. о. заместителя начальника управления городского хозяйства Лия Янгильдина рассказала, как проходит процесс проверки МКД:

«Первым делом специалисты осматривают МКД, в частности тепловой центр, его оборудование, наличие приборов учёта, тепловой изоляции. Далее осматривается внутреннее состояние систем теплоснабжений, утепление дверей и окон, чердачное помещение. Всё то, что может повлиять на работу в предстоящую зиму».

Далее, если есть замечания, составляется акт и отправляется в управляющую организацию. На их устранение у УК есть две недели. После проходит повторный осмотр и управляющей компании выдаётся паспорт готовности к отопительному сезону.

Лия Янгильдина отметила, что, помимо осмотра МКД, проверяется и документация. Здесь важно, чтобы у управляющей компании были в порядке все соответствующие документы — наличие инструкций, планы ликвидации аварий, укомплектованность аварийного персонала и так далее.

До 15 ноября город должен быть полностью готов к началу отопительного сезона и получить паспорт готовности. Проверка многоквартирных домов в Норильске стартовала на прошлой неделе. За это время специалисты успели осмотреть 50 МКД.

Напомним, обычно для запуска отопления в жилых домах необходимо, чтобы в течение пяти дней продержалась среднесуточная температура ниже +8 градусов.