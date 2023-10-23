В Норильске построят базовую станцию для спутниковой системы «Скиф»

В Роскосмосе сообщают, что базовые земные станции разработаны для новой системы спутниковой связи «Скиф», входящей в федеральный проект «Сфера».

Первый аппарат «Скиф-Д» бал запущен 22 октября прошлого года на ракете-носителе «Союз-2.1б» вместе с тремя аппаратами «Гонец-М». Начало развёртывания штатной группировки намечено на 2026 год. Полная группировка будет состоять из 12 «Скифов» — по четыре на каждой из трёх орбитальных плоскостей. Масса одного аппарата — 1750 кг, а срок активной службы спутника составит 12 лет.

Программа «Сфера» подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Она будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, и ещё пять — наблюдения.