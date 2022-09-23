В Норильске приступает к работе второй асфальтобетонный завод

Стационарный асфальтобетонный завод высокой производительности выпускает смеси для строительства, реконструкции и ремонта дорожного покрытия. Его производительность — 160 тонн в час.

Во время пробного запуска завода глава города проследил всю его производственную цепочку.

«В Норильске вдвое увеличивается мощность по изготовлению асфальтобетона для укладки покрытия во дворах и на различных участках дорожно-уличной сети. Если раньше мы были стеснены определёнными рамками, располагая, например 100 тысячами тонн материала в летний сезон, то в следующем году мы уже сможем использовать 200 тысяч тонн смеси», — отметил Дмитрий Карасев.

Градоначальник напомнил, что средства для заказа большего количества асфальта у города были и раньше, но один производитель с большим объёмом не справлялся. С появлением второго предприятия данная проблема решена. Выпуск первой партии продукции запланирован на 1 июня 2023 года.