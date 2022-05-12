МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске продолжается голосование за объекты благоустройства на 2023 год

В Норильске продолжается голосование за объекты благоустройства на 2023 год

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В Норильске продолжается голосование за объекты благоустройства на 2023 год

Голосование проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В Норильске продолжается голосование за объекты благоустройства на 2023 год

Принять участие в нём можно на сайте za.gorodsreda.ru. Напомним, норильчане могут отдать свой голос за одну из двух территорий: многофункциональный спортивно-досуговый комплекс в Кайеркане или общественное пространство в районе домов 9-11 на ул. Рудной в Талнахе. Кайеркан на сегодняшний день лидирует — 3528 голосов.

Опрос продлится до 30 мая.

12 мая в 11:17 520
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