В Норильске продолжается голосование за объекты благоустройства на 2023 год

Принять участие в нём можно на сайте za.gorodsreda.ru. Напомним, норильчане могут отдать свой голос за одну из двух территорий: многофункциональный спортивно-досуговый комплекс в Кайеркане или общественное пространство в районе домов 9-11 на ул. Рудной в Талнахе. Кайеркан на сегодняшний день лидирует — 3528 голосов.

Опрос продлится до 30 мая.