В Норильске продолжается голосование за выбор места для будущей стелы «Город трудовой доблести»

Напомним, первый этап голосования стартовал 13 декабря прошлого года и завершился 8 января. На сайте городской администрации норильчане активно предлагали различные локации для установки стелы в честь присвоения Норильску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

По итогам первого этапа в лидерах оказались - территория у декоративного сооружения «Солнечные часы», Гвардейская площадь и сквер имени А. С. Пушкина.

На сегодняшний день большинство голосов норильчане отдали за Гвардейскую площадь — 39,87%. На втором месте - территория у декоративного сооружения «Солнечные часы» (32,86%) и на третьем — сквер имени А. С. Пушкина (27,45%).

Текущий этап голосования, которое проходит на портале «Активный гражданин», завершится 26 января.

Напомним, разработкой проекта будущей стелы «Город трудовой доблести» занимается Денис Стритович, московский архитектор и скульптор. Он лично приезжал в город познакомиться с его особенностями и обсудить все детали с главой города Дмитрием Карасевым.