В Норильске продолжается голосование за выбор территории для благоустройства в 2022 году

Напомним, что опрос стартовал 26 апреля и продлится до 31 мая. Отдать свой голос можно за один из двух участков — общественную территорию на ул. Комсомольской, в районе городского плавательного бассейна и Дворца спорта «Арктика», или за общественную территорию в Кайеркане — на ул. Первомайской, в районе школы № 40 и спортивной школы № 5.

В период голосования в СРК «Арена» работают волонтёры, которые помогают желающим заполнить анкету.