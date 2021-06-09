В Норильске продолжается ямочный ремонт дорог

Как сообщил и. о. начальника управления «Норильскавтодор» Сергей Бойцов, строгого списка участков для ремонта в управлении нет. Объекты отбираются путём визуального исследования. Увидели недостатки - устранили. На сегодняшний день отремонтировано пять тысяч кв. м дорожного полотна.

- Полностью завершены работы на Юго-Западной объездной дороге Центрального района и на ул. Рудной в Талнахе. Сейчас ремонт ведётся на ул. Талнахской, в районе хлебозавода, а также на улицах Нансена и Лауреатов. Его завершению препятствуют погодные условия, а также вода, которая стекается со дворов в результате обильного таяния снега. Это характерно для начала сезона, - пояснил Сергей Бойцов.

За лето «Норильскавтодор» планирует отремонтировать 47 тысяч кв. м дорожного полотна.