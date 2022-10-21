В Норильске продолжается монтаж тёплых остановочных павильонов

Напомним, что несколько месяцев назад старую остановку рядом с университетом снесли. На этом месте подрядная организация возводит новый тёплый остановочный павильон. В ближайшие дни работы завершатся, и её подключат к электропитанию, чтобы в ней было тепло. Помимо этой остановки в городе появятся ещё 50 теплых павильонов. 20 заработают уже до конца октября этого года.

«Дело в том, что подрядная организация опережает график производства работ и планирует завершить установку всех отапливаемых павильонов уже до конца этого года. Каждый павильон оборудован системами видеонаблюдения, и в режиме реального времени сотрудники «Норильскавтодора» могут наблюдать за происходящим внутри. Также мы просим горожан сообщать в правоохранительные органы, если вдруг заметят нарушение правил пользования общественным имуществом», - сообщила Зоя Виноградова, начальник технического отдела «Норильскавтодор».

В Центральном районе тёплые остановки появятся по следующим остановочным пунктам:

– Гипермаркет «Вега» (ул. Талнахская, 30);

– Магазин «Сказка» (ул. Талнахская, 44а);

– Школа № 1 (ул. Комсомольская, 1а (нечётная сторона));

– Музей (пр. Ленинский, 14);

– Кафе «Поляна» (пр. Ленинский, 45а);

– Художественная галерея (ул. Талнахская, 78);

– Улица Ленинградская (ул. Талнахская, 60);

– Магазин «Подсолнух» (ул. Талнахская, 43а);

– Магазин «Жар.Птица» (ул. Бегичева, 10);

– АДЦ (ул. Нансена, 69);

– Дворец спорта «Арктика» (ул. Набережная Урванцева, 53);

– Улица Комсомольская (ул. Комсомольская, 41);

– Городской парк (ул. Комсомольская, 22).

В Талнахе:

– ТЭЦ-2 (16-й км объездной автомобильной дороги Талнаха, справа по ходу движения));

– ул. Энтузиастов (ул. Енисейская, 3/1);

– Центр внешкольных дорог (ул. Михаила Кравца, 22).

Автомобильная дорога Норильск — Талнах:

– Лыжная база «Оль-Гуль» (слева и справа автодороги Норильск-Талнах).

Автомобильная дорога к Оганеру:

– Наледная (0,07 км автодороги Норильск-Талнах (слева по ходу движения));

– Турбаза «Оганер» (5,5 км автодороги Норильск-Талнах (справа по ходу движения)).

На втором этапе выполнения работ в Центральном районе тёплые павильоны будут установлены:

– Бульвар влюблённых (пр. Ленинский, 19 к. 3);

– ул. Анисимова (ул. Талнахская, 18);

– Ленинский проспект (пр. Ленинский, 44);

– Талнахская, 71 (бывший ресторан «Кавказ», ул. Талнахская, 71);

– Улица Талнахская (ул. Талнахская, 21);

– Храм (ул. Талнахская, 17);

– Школа № 1 (ул. Комсомольская, 6 (чётная сторона);

– Школа № 6 (ул. Комсомольская, 16);

– Норильский почтамт (ул. Комсомольская, 32);

– Магазин «1000 мелочей» (ул. Талнахская, 59а);

– Улица Набережная (Ул. Набережная Урванцева, 15-17);

– Зуб-гора (чётная сторона — ул. Нансена, 2; нечётная — ул Нансена);

– Улица Нансена (ул. Нансена, 50);

– Центр полярной медицины (ул. Талнахская, 7);

– Авиакассы (пр. Ленинский, 20);

– Универмаг «Талнах» (пр. Ленинский, 5);

– Улица Озёрная (ул. Озёрная, 17 (Оганер);

– Управление главного механика (ул. Октябрьская, 6).

Автомобильная дорога Норильск — Талнах:

– Наледная (4,5 км автодороги Норильск-Талнах (справа по ходу движения)).

В Талнахе:

– Детская поликлиника (ул. Космонавтов, 5);

– Улица Михаила Кравца (ул. Михаила Кравца, 2);

– Улица Енисейская (ул. Енисейская, 15);

– Улица Новая (ул. Новая, 12);

– Улица Спортивная (ул. Спортивная, 11);

– Улица Строителей (Ул. Строителей, 35);

– Трест (ул. Рудная);

– ул. Рудная, 39 (ул. Рудная, 39 (справа по ходу движения));

– Школа № 20 (площадь Горняков; ул. Маслова, 1).