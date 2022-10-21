В Норильске продолжается монтаж тёплых остановочных павильонов
В Норильске продолжается монтаж тёплых остановочных павильонов
Так, например, напротив Заполярного государственного университета уже появился каркас будущей тёплой остановки.
Напомним, что несколько месяцев назад старую остановку рядом с университетом снесли. На этом месте подрядная организация возводит новый тёплый остановочный павильон. В ближайшие дни работы завершатся, и её подключат к электропитанию, чтобы в ней было тепло. Помимо этой остановки в городе появятся ещё 50 теплых павильонов. 20 заработают уже до конца октября этого года.
«Дело в том, что подрядная организация опережает график производства работ и планирует завершить установку всех отапливаемых павильонов уже до конца этого года. Каждый павильон оборудован системами видеонаблюдения, и в режиме реального времени сотрудники «Норильскавтодора» могут наблюдать за происходящим внутри. Также мы просим горожан сообщать в правоохранительные органы, если вдруг заметят нарушение правил пользования общественным имуществом», - сообщила Зоя Виноградова, начальник технического отдела «Норильскавтодор».
В Центральном районе тёплые остановки появятся по следующим остановочным пунктам:
– Гипермаркет «Вега» (ул. Талнахская, 30);
– Магазин «Сказка» (ул. Талнахская, 44а);
– Школа № 1 (ул. Комсомольская, 1а (нечётная сторона));
– Музей (пр. Ленинский, 14);
– Кафе «Поляна» (пр. Ленинский, 45а);
– Художественная галерея (ул. Талнахская, 78);
– Улица Ленинградская (ул. Талнахская, 60);
– Магазин «Подсолнух» (ул. Талнахская, 43а);
– Магазин «Жар.Птица» (ул. Бегичева, 10);
– АДЦ (ул. Нансена, 69);
– Дворец спорта «Арктика» (ул. Набережная Урванцева, 53);
– Улица Комсомольская (ул. Комсомольская, 41);
– Городской парк (ул. Комсомольская, 22).
В Талнахе:
– ТЭЦ-2 (16-й км объездной автомобильной дороги Талнаха, справа по ходу движения));
– ул. Энтузиастов (ул. Енисейская, 3/1);
– Центр внешкольных дорог (ул. Михаила Кравца, 22).
Автомобильная дорога Норильск — Талнах:
– Лыжная база «Оль-Гуль» (слева и справа автодороги Норильск-Талнах).
Автомобильная дорога к Оганеру:
– Наледная (0,07 км автодороги Норильск-Талнах (слева по ходу движения));
– Турбаза «Оганер» (5,5 км автодороги Норильск-Талнах (справа по ходу движения)).
На втором этапе выполнения работ в Центральном районе тёплые павильоны будут установлены:
– Бульвар влюблённых (пр. Ленинский, 19 к. 3);
– ул. Анисимова (ул. Талнахская, 18);
– Ленинский проспект (пр. Ленинский, 44);
– Талнахская, 71 (бывший ресторан «Кавказ», ул. Талнахская, 71);
– Улица Талнахская (ул. Талнахская, 21);
– Храм (ул. Талнахская, 17);
– Школа № 1 (ул. Комсомольская, 6 (чётная сторона);
– Школа № 6 (ул. Комсомольская, 16);
– Норильский почтамт (ул. Комсомольская, 32);
– Магазин «1000 мелочей» (ул. Талнахская, 59а);
– Улица Набережная (Ул. Набережная Урванцева, 15-17);
– Зуб-гора (чётная сторона — ул. Нансена, 2; нечётная — ул Нансена);
– Улица Нансена (ул. Нансена, 50);
– Центр полярной медицины (ул. Талнахская, 7);
– Авиакассы (пр. Ленинский, 20);
– Универмаг «Талнах» (пр. Ленинский, 5);
– Улица Озёрная (ул. Озёрная, 17 (Оганер);
– Управление главного механика (ул. Октябрьская, 6).
Автомобильная дорога Норильск — Талнах:
– Наледная (4,5 км автодороги Норильск-Талнах (справа по ходу движения)).
В Талнахе:
– Детская поликлиника (ул. Космонавтов, 5);
– Улица Михаила Кравца (ул. Михаила Кравца, 2);
– Улица Енисейская (ул. Енисейская, 15);
– Улица Новая (ул. Новая, 12);
– Улица Спортивная (ул. Спортивная, 11);
– Улица Строителей (Ул. Строителей, 35);
– Трест (ул. Рудная);
– ул. Рудная, 39 (ул. Рудная, 39 (справа по ходу движения));
– Школа № 20 (площадь Горняков; ул. Маслова, 1).