В Норильске продолжается приёмка территорий управляющих компаний

Первым представили к осмотру свои территории УК «Талнахбыт» и «СеверныйБыт». Следующими стали «Заполярный жилищный трест» и «Нордсервис». Члены приёмной комиссии побывали во дворе на ул. Комсомольской, 11-15. В этом году двор стал заметно зеленее, на детской площадке появились новые скамейки, а ограждения окрашены свежей краской. Во дворе на Комсомольской, 3-7, поставили урны и скамейки. Но это не всё, что может показать «Заполярный жилищный трест» - дворовые территории, обслуживаемые УК, в этом году озеленяют особенно активно, а на пять детских площадок завезли в общей сложности 60 тонн песка. Были учтены и пожелания жильцов по поводу установки малых архитектурных форм. Наведён порядок и во дворе дома на Ленинском проспекте, 46.

«Мы полностью окрасили все входные группы и козырьки, установили скамейки, обновили и покрасили поребрики. И у меня есть огромная просьба к горожанам: постарайтесь сохранить чистоту, ведь мы старались для вас», - обратилась к норильчанам Ольга Арапова, генеральный директор УК «Заполярный жилищный трест».

В УК «Нордсервис» тоже подготовились к сдаче территории. На улицах Комсомольской и Хантайской установлены 12 урн и восемь лавочек, высажены 400 бутонов цветов и 300 саженцев зелени. Покрашены 88 тамбурных дверей, заменены 35 мусорных контейнеров. На детской площадке на ул. Хантайской, 61, установили скамейку-инсталляцию с мишками. Во дворе на ул. Комсомольской, 41, подновили детскую площадку, покрасили поребрики, а территорию озеленили бархатцами.

Итоги приёмки будут подведены 13 июля. А сегодня комиссия осмотрит дворы, обслуживаемые УК «ЖКС Норильск».