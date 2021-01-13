В Норильске продолжается рейтинговое голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2022 году

Урны для бюллетеней расположены в местах массового пребывания людей: в «Арене», «Родине», «Арктике», КДЦ им. Высоцкого, «Юбилейном», в Талнахском и Кайерканском территориальных управлениях администрации города, управлении городского хозяйства, управлении ЖКХ, Молодёжном центре и культурно-оздоровительном центре «Талнах». Несмотря на то, что голосование проходит с соблюдением всех превентивных эпидемиологических мер, организаторы призывают принять участие в нём онлайн. Для этого необходимо иметь авторизованную учётную запись на портале «Госуслуги».

Сделать выбор онлайн можно через сайт norisk-city.ru. На главной странице кликните на баннер «Жильё и городская среда. Национальные проекты России». В появившемся окне выберите «Городская среда: рейтинговое голосование». Далее необходимо ввести логин и пароль от портала «Госуслуги». После этого вы сможете оставить свой голос.