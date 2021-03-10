В Норильске продолжаются работы по остановке притока воды на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский»

Напомним, 12 февраля компания «Норникель» объявила о том, что на руднике «Октябрьский» зафиксировали приток естественных грунтовых вод на горизонте -350 метров. Из-за сопряжения с рудником «Таймырский» вода пошла и туда, вследствие чего работа на обоих рудниках была частично приостановлена.

«Завершены работы по заполнению выработки твердеющей закладочной смесью. В течение ближайшей недели, когда закладочная смесь наберёт необходимую прочность, поступление грунтовых вод из данной выработки будет полностью купировано путём перекрытия задвижек», — отметил старший вице-президент «Норникеля», руководитель Норильского дивизиона Николай Уткин.