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В Норильске продолжаются работы по регулировке системы теплоснабжения

В Норильске продолжаются работы по регулировке системы теплоснабжения

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В Норильске продолжаются работы по регулировке системы теплоснабжения

На совещании в администрации города все управляющие компании, а также ресурсоснабжающая и сетевая организации Норильска отчитались о работе по регулировке системы теплоснабжения.

В Норильске продолжаются работы по регулировке системы теплоснабжения

Как рассказал начальник управления городского хозяйства администрации Норильска Анатолий Береговских, традиционно после начала отопительного периода проводятся мероприятия по стабилизации гидравлических режимов на тепловых сетях. Ситуация с теплоснабжением домов нормализована, управляющие компании заняты регулировкой параметров в тепловых пунктах.

«После проведения гидравлических испытаний был выявлен ряд участков, потребовавших замены оборудования. НТЭК выводила в ремонт трубу, что привело к снижению температурных параметров по городу. Сейчас почти всё восстановлено, остался один участок до котельной № 1, обслуживающей Кайеркан, но это не так сильно влияет на уровень отопления - ограничение по гидравлике там составляет только 10%. В целом город успешно вошел в отопительный период», - сообщил Анатолий Береговских.

Он также отметил, что для решения различных вопросов жителям необходимо обращаться в свою обслуживающую организацию, которая должна устранять все замечания. При обращении необходимо указывать номер квартиры.

«Нередко проблема касается конкретного стояка. Если управляющая компания не реагирует на ваши жалобы, вы можете обратиться в отдел оперативного контроля УЖКХ, который передаст информацию по принадлежности и проконтролирует устранение проблемы», - пояснил начальник управления городского хозяйства администрации Норильска.

За перерасчетом за некачественно предоставленную услугу по горячему водоснабжению и отоплению жителям также необходимо обращаться в управляющую компанию - полученная информация будет передана в НТЭК для дальнейшей работы.

Фото Владимир Макушкин
27 сентября в 10:20 400
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