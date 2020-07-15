В Норильске продолжаются работы по ремонту бортового камня и тротуаров

Для их выполнения заключено три муниципальных контракта на сумму 30,5 млн рублей.

«Работы ведутся на 14 объектах, расположенных в Центральном районе города, Талнахе и Кайеркане, – пояснил Сергей Бойцов, начальник технического отдела «Норильскавтодор». – Общий объём составляет чуть больше 5 километров бортового камня и около 4,5 тысячи метров покрытия тротуаров. Уже заменено 1900 метров бортового камня и отремонтировано около 800 квадратных метров покрытия тротуаров, установлено 1,5 километра металлических решёток. Работы планируется закончить до 30 сентября, но, как правило, они завершаются уже в конце августа – начале сентября».

На данный момент полностью завершены ремонтные работы на ул. Богдана Хмельницкого и Бегичева с обязательной установкой решёток в бортовой камень. Это один из самых крупных объектов ремонта улично-дорожной сети. Частично выполнен ремонт бордюрного камня и тротуаров на ул. Орджоникидзе в Центральном районе города и на ул. Шахтёрской – в Кайеркане. Сейчас дорожники трудятся в районе Талнах на ул. Рудной и в Центральном районе – на пр. Котульского.

Работы по ремонту бортового камня на пересечении пр. Котульского с ул. Орджоникидзе выполняются по предписанию ГИБДД. Бордюр там давно не ремонтировался, что привело к его сильному разрушению, и сейчас он не отвечает нормативным требованиям.