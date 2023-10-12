В Норильске продолжаются работы по световому оформлению улиц

Оборудование и материалы рассчитаны на эксплуатацию в условиях Крайнего Севера. Проектные решения приняты с учётом требований в части безопасности дорожного движения.

«Световые элементы в виде деревьев дополнят зону насаждений. Для того чтобы они удачно вписывались в городскую архитектуру и менялись вместе с природой, используются инновационные технологии с дистанционным управлением, позволяющие создавать разные сценарии освещения и смены времен года», — пояснил главный специалист отдела содержания автомобильных дорог «Норильскавтодора» Андрей Шрайнер.

Из 53 предусмотренных проектом световых деревьев 16 уже смонтированы. Всего в рамках контракта запланировано обустройство 14 участков для установки деревьев: 12 — на Ленинском проспекте и 2 — на ул. Советской (участок до ул. Кирова).

Для обустройства деревьев будут использованы 33 300 светодиодных шаров, 5850 метров плей-лайта (светового дождя) и 1430 метров дюралайта.

Завершить все работы планируют не позднее 15 декабря.