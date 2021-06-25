В Норильске продолжаются работы по выравниванию дорожного покрытия
В Норильске продолжаются работы по выравниванию дорожного покрытия
Сегодня очень остро стоит вопрос неудовлетворительного состояния дорожного полотна, так как оно напрямую влияет на безопасность дорожного движения. Сергей Бойцов, заместитель начальника «Норильскавтодор», рассказал, почему ежегодно количество ям на дорогах не становится меньше.
Первая и основная причина, по его мнению, — это растепление грунтов. Норильск построен на вечной мерзлоте, но с каждым годом климат меняется. И если 20 лет назад глубина залегания вечной мерзлоты составляла четыре-шесть метров, то сегодня — восемь-десять метров.
- Отсюда и ответ на все наши вопросы. Допустим, там, где мы сейчас стоим, на глубине десяти метров может быть «линза», то есть лёд. И как только эта отметка снизится, грунт начнёт растепляться, из-за чего и образуется провал, — пояснил Сергей Бойцов.
Вторая причина — коллекторы. В городской черте под землёй есть две проходки коммуникаций коллектора. А коллектор предназначен для проводки водо- и теплоснабжения, он-то и способствует растеплению.
– Всё это — криогенные факторы и, к сожалению, от них никуда не деться. На сегодняшний день у нас в плане порядка 40 объектов, которые подлежат ремонту. Но это не окончательная цифра. Как правило, основной период растепления приходится на конец августа — начало сентября. Потому провалы, которые сейчас образовались, — не последние, — добавил Сергей Бойцов.
Не так давно в Норильск приезжали специалисты из Сибирского федерального университета. Главной темой визита стало применение технологии термостабилизации в городе, которую сейчас уже начали применять в некоторых жилых домах. А в дальнейшем технологию приспособят и для автодорог.
- Но для начала необходимо разработать проект, а также провести расчёты и экспертизу. И только потом мы начнём применять эту технологию на самых проблемных участках, где ямы могут достигать метра в глубину. Например, в районе профилактория «Валёк» и переезда на дороге Норильск — Талнах, — в заключение пояснил Сергей Бойцов.