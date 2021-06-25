В Норильске продолжаются работы по выравниванию дорожного покрытия

Первая и основная причина, по его мнению, — это растепление грунтов. Норильск построен на вечной мерзлоте, но с каждым годом климат меняется. И если 20 лет назад глубина залегания вечной мерзлоты составляла четыре-шесть метров, то сегодня — восемь-десять метров.

- Отсюда и ответ на все наши вопросы. Допустим, там, где мы сейчас стоим, на глубине десяти метров может быть «линза», то есть лёд. И как только эта отметка снизится, грунт начнёт растепляться, из-за чего и образуется провал, — пояснил Сергей Бойцов.

Вторая причина — коллекторы. В городской черте под землёй есть две проходки коммуникаций коллектора. А коллектор предназначен для проводки водо- и теплоснабжения, он-то и способствует растеплению.

– Всё это — криогенные факторы и, к сожалению, от них никуда не деться. На сегодняшний день у нас в плане порядка 40 объектов, которые подлежат ремонту. Но это не окончательная цифра. Как правило, основной период растепления приходится на конец августа — начало сентября. Потому провалы, которые сейчас образовались, — не последние, — добавил Сергей Бойцов.

Не так давно в Норильск приезжали специалисты из Сибирского федерального университета. Главной темой визита стало применение технологии термостабилизации в городе, которую сейчас уже начали применять в некоторых жилых домах. А в дальнейшем технологию приспособят и для автодорог.

- Но для начала необходимо разработать проект, а также провести расчёты и экспертизу. И только потом мы начнём применять эту технологию на самых проблемных участках, где ямы могут достигать метра в глубину. Например, в районе профилактория «Валёк» и переезда на дороге Норильск — Талнах, — в заключение пояснил Сергей Бойцов.