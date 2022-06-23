МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске продолжаются работы по замене опор освещения

В Норильске продолжаются работы по замене опор освещения

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В Норильске продолжаются работы по замене опор освещения

В прошлом году световые фонари были заменены на Ленинском проспекте, в этом году в планах - выполнить работы на улицах Красноярской, Орджоникидзе, Кирова и Пушкина.

В Норильске продолжаются работы по замене опор освещенияВ Норильске продолжаются работы по замене опор освещенияВ Норильске продолжаются работы по замене опор освещенияВ Норильске продолжаются работы по замене опор освещенияВ Норильске продолжаются работы по замене опор освещения

«В рамках муниципального контракта в этом году опоры освещения будут полностью заменены на четырёх улицах Норильска. Работы выполняет проверенный подрядчик, который хорошо зарекомендовал себя в городе. Все необходимые материалы и сами столбы уже прибыли на территорию, потому никаких проблем при волнении работ возникнуть не должно», - сообщила Вера Микрюкова, и. о. начальника отдела энергетики «Норильскавтодора».

Помимо опор меняют и фундамент. Новые фонари будут устанавливаться фланцевым соединением. Кроме того, обновят и все кабельные линии — от точки энергоснабжения до опор, а также коммутационную аппаратуру. Светильники же останутся прежними, так как они были установлены в прошлом году. На время ремонта их снимут и поместят на склад.

«Сами опоры гранёные и выполнены из высококачественных материалов с покрытием горячим цинкованием. Они устойчивы к перепадам температур, что важно для северных территорий», - отметила Вера Микрюкова.

Всего в этом году планируется заменить 103 опоры освещения на сумму более 38,2 млн рублей. Работы планируется завершить до 30 октября, но подрядчик обязуется управиться раньше как минимум на месяц.

Работы запланированы и на следующий год. Сейчас проводится техническое обследование оборудования, и то, которое уже непригодно, будет заменено.

Текст Дарья Правдивцева
Фото Витас Бенета
23 июня в 11:32 830
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