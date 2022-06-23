В Норильске продолжаются работы по замене опор освещения

«В рамках муниципального контракта в этом году опоры освещения будут полностью заменены на четырёх улицах Норильска. Работы выполняет проверенный подрядчик, который хорошо зарекомендовал себя в городе. Все необходимые материалы и сами столбы уже прибыли на территорию, потому никаких проблем при волнении работ возникнуть не должно», - сообщила Вера Микрюкова, и. о. начальника отдела энергетики «Норильскавтодора».

Помимо опор меняют и фундамент. Новые фонари будут устанавливаться фланцевым соединением. Кроме того, обновят и все кабельные линии — от точки энергоснабжения до опор, а также коммутационную аппаратуру. Светильники же останутся прежними, так как они были установлены в прошлом году. На время ремонта их снимут и поместят на склад.

«Сами опоры гранёные и выполнены из высококачественных материалов с покрытием горячим цинкованием. Они устойчивы к перепадам температур, что важно для северных территорий», - отметила Вера Микрюкова.

Всего в этом году планируется заменить 103 опоры освещения на сумму более 38,2 млн рублей. Работы планируется завершить до 30 октября, но подрядчик обязуется управиться раньше как минимум на месяц.

Работы запланированы и на следующий год. Сейчас проводится техническое обследование оборудования, и то, которое уже непригодно, будет заменено.