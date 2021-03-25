В Норильске продолжаются работы по замене систем электроснабжения в многоквартирных домах

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД Норильска на 2020-2022 годы подрядчик завершает работы на ещё нескольких объектах по адресам: ул. Федоровского, 8, ул. Михаила Кравца, 2, ул. Космонавтов, 47.

В 2021 году планируется провести замену систем электроснабжения ещё в восьми домах: Ленинский пр., 46, ул. Нансена, 24, ул. Орджоникидзе, 17, 19, ул. Талнахская, 22, пр. Молодёжный, 25, 21, ул. Михайличенко, 6.

По результатам аукциона по отбору подрядной организации, на объектах по адресам: пр. Молодежный, д. 25, пр. Молодежный, д. 21, ул. Михайличенко, д. 6 — ремонт будет вести «Универсал». Срок выполнения контракта - до 30 августа. По остальным запланированным на этот год объектам 30 марта будет объявлен аукцион по отбору подрядчиков на ремонт систем электроснабжения в МКД.