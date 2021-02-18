МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

В Норильске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

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В Норильске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

С начала 2021 года межведомственная группа совершила уже 16 рейдов в общественном транспорте и в местах общего пребывания пассажиров.

В Норильске продолжаются рейды по соблюдению масочного режима

Всего же, с момента введения ограничительных мер, уже совершено около 50 рейдов. Напомним, что в Красноярском крае по указу губернатора масочный режим был введён 13 мая прошлого года.

Сегодня указ остаётся в силе – граждане должны носить защитную маску в общественных местах и транспорте. Кроме того, и экипаж автобуса должен быть в масках и проводить регулярную дезинфекцию салона.

На днях межведомственная группа провела очередной рейд:

- Сегодня сотрудники полиции составили два протокола. Материалы будут направлены в суд для рассмотрения к привлечению к административной ответственности, - отметил начальник отдела транспорта управления городского хозяйства Виктор Кузнецов.

Фото Ирина Яринская
18 февраля в 11:03 450
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