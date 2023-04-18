В Норильске проходит голосование за объекты благоустройства

В этом году норильчанам предлагают выбрать одну из следующих территорий:

- район многоквартирных домов № 9-11 на улице Рудной — завершающий этап благоустройства;

- общественная территория в районе многоквартирных домов № 17 и 19 на улице Космонавтов;

- территория возле Молодёжного центра в Кайеркане.

- Ещё в 2017 году, когда наш город начал участвовать в программе «Формирование комфортной городской среды», был проведён анализ территорий Большого Норильска на предмет выявления перспективных районов и мест для благоустройства, — рассказывает Сергей Гарбарук, директор управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Норильска. — В список, как правило, попадают максимально неблагоустроенные участки, оставшиеся после сноса зданий. Там обустраиваются наиболее востребованные населением пространства, например, детские игровые комплексы, спортивные площадки либо парковые зоны для тихого отдыха.

В этом году голосование происходит только в электронном формате на специальной платформе za-gorodsreda.ru либо через портал «Госуслуги», который автоматически перебрасывает на платформу для голосования. Позже на улицы города и в общественные места выйдут волонтёры, которые помогут горожанам проголосовать с помощью мобильных приложений.

- Благоустраиваться будут все перечисленные территории, но первым будет обновлён участок, за который отдадут большее количество голосов, — продолжает Сергей Гарбарук. — Реализация проекта назначена на весну 2024 года. А в этом сезоне мы приступаем к первому этапу благоустройства в районе многоквартирных домов № 9-11 на улице Рудной, там уже готовится площадка для проведения работ. Также завершаются работы в Кайеркане, в районе домов № 12, 14 и 16 на улице Первомайской. Эти участки стали победителями предыдущих голосований, их преображение проводится с прошлого года, и в этом сезоне мы планируем завершить все работы. Так, в Кайеркане появится многофункциональный спортивно-игровой комплекс с трибунами для болельщиков и детской площадкой.

За пять лет участия в программе «Формирование комфортной городской среды» в Норильске было благоустроено десять территорий в разных районах города: Ленинский пр., 37, ул. Озёрная, 15, Рудная, 35, Талнахская, 48, Комсомольская, 9, и другие.

Власти города призывают норильчан принять активное участие в голосовании, ведь от них зависит благоустройство нашего города. Голосование завершится 31 мая.