В Норильске пройдёт 40-й Таймырский фестиваль авторской песни

Из Москвы на фестиваль приедут Тимур Шаов с гитаристом Николаем Григорьевым и Михаилом Маховичем, играющим на американской восьмиструнной мандолине, а также Александр Софронов. Из Самары ждём Александра Исаева.

По традиции праздник начнётся конкурсным концертом. В этот раз он пройдёт 26 ноября в 17.00 в выставочном зале ГЦК. Его участники - члены городского клуба авторской песни, талнахского «Созвучия», а также ребята из школы № 23, с которыми занимается Инга Парфенова, лауреат прошлых таймырских фестивалей.

На большую сцену победители конкурса выйдут 27 ноября – в день официального открытия фестиваля. В программе «Полюс друзей» выступят также почётные гости. В воскресенье, 28 ноября, в16.00 в Большом зале ГЦК фестиваль завершится концертом «Бард-маскарад». Приглашенные гости представят свои творческие программы.

Организаторы музыкального праздника – управление по делам культуры администрации Норильска, Городской центр культуры и клуб авторской песни – напоминают, что фестиваль проводится с соблюдением мер, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции - масочного режима и социальной дистанции. Взрослые посетители должны предъявить на входе QR-код и документ, удостоверяющий личность.