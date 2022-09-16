В Норильске пройдёт фестиваль культуры народов Якутии

С 22 по 25 сентября горожан ждут в Музее Норильска (Ленинский пр., 14). Фестиваль проводится совместно с Музеем музыки и фольклора народов Якутии. Сотрудничество стало возможным благодаря активному участию норильских музейщиков в секции арктических музеев Союза музеев России.

Наталья Федянина, инициатор программы, директор Музея Норильска: «Гостем пятого, юбилейного фестиваля стала такая близкая нам по арктическому духу и такая далёкая в связи с огромными расстояниями, разделяющими наши территории — Якутия. В этом году республика отмечает выдающийся юбилей – 100-летие Якутской АССР. Мы предлагаем норильчанам поближе познакомиться с богатым культурным наследием Якутии, которая славится своими этническими традициями, выдающимися музыкальными исполнителями, громко гремит слава якутского национального кино».

«Доробочиэ, Норильск! Неруен нергуй, Норильск! Эгден гэлэм, Норильск! Мэнду, Норильск! Здорово, Норильск! Дорообо, Норильск! Еттык, Норильск! Якутия говорит нам: «Здравствуй, Норильск!» — гости программы приветствуют участников фестиваля сразу на семи языках народов Якутии. Жителям Норильска предлагают программу, посвящённую современной культуре, основанной на этнических традициях: музыкальные вечера и концерты, кинопоказы лучших художественных и документальных фильмов, детская анимационная программа и, конечно, музейная выставка.

На открытии фестиваля 22 сентября в 18.30 в Музее Норильска представят выставку «Мотивы Севера» из собрания Музея музыки и фольклора народов Якутии. Посетителей познакомят с материальной и духовной культурой коренных народов Якутии через традиционные костюмы, шаманские одеяния и атрибуты, музыкальные инструменты, игрушки и идолы. Среди экспонатов есть сакральные вещи, которые до этого года никогда не покидали малую родину. Вход на открытие выставки свободный. Продолжит программу в 19.00 музыкальный вечер с эвенкийской этнопевицей Синильгой. Чарующие звуки Севера в её голосе откроют зрителю традиционную песенную культуру эвенкийского народа.

Билеты на музыкальный вечер и другие события фестиваля продаются в кассе музея, тел. 46-13-26. Доступны они и по «Пушкинской карте» на сайте norilskmuseum.ru.