В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения

2 марта с 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30 в Большом Норильске будет осуществляться подача учебных сигналов «Внимание всем» и проверочных сигналов «Техническая проверка».

Во время тестирования системы населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.