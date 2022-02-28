МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения

В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения

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В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения

В Норильске пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения

2 марта с 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30 в Большом Норильске будет осуществляться подача учебных сигналов «Внимание всем» и проверочных сигналов «Техническая проверка».

Во время тестирования системы населению действий не совершать, руководителям организаций мер не предпринимать.

Фото из открытых источников
28 февраля в 17:03 150
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