МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске пройдёт комплексная проверка систем централизованного оповещения Красноярского края

В Норильске пройдёт комплексная проверка систем централизованного оповещения Красноярского края

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В Норильске пройдёт комплексная проверка систем централизованного оповещения Красноярского края

В Норильске пройдёт комплексная проверка систем централизованного оповещения Красноярского края

Учебные сигналы «Внимание всем» и проверочные сигналы «Техническая проверка» прозвучат в нашем городе 6 октября с 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30.

При получении учебных и проверочных сигналов население просят никаких действий не совершать, руководителей организаций - дополнительных мер не предпринимать.

Фото из открытых источников
29 сентября в 11:14 290
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