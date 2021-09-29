В Норильске пройдёт комплексная проверка систем централизованного оповещения Красноярского края

Учебные сигналы «Внимание всем» и проверочные сигналы «Техническая проверка» прозвучат в нашем городе 6 октября с 10.30 до 11.00 и с 12.00 до 12.30.

При получении учебных и проверочных сигналов население просят никаких действий не совершать, руководителей организаций - дополнительных мер не предпринимать.