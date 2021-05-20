В Норильске пройдёт массовая термостабилизация грунтов под жилыми домами

Мероприятия будут проходить в рамках четырёхстороннего соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Красноярским краем, администрацией Норильска и компанией «Норникель».

Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Афанасьев пояснил:

«Чтобы предотвратить дальнейшее растепление грунтов под многоквартирными домами и сохранить жилищный фонд Норильска, в основании зданий ставят термостабилизаторы. При низких наружных температурах они забирают холодный воздух и подмораживают основания зданий – работают, как морозильная камера. Технология термостабилизации обходится куда дешевле, чем строительство новых домов. Недавно она была презентована международному экспертному сообществу. Но самое главное - она позволяет обеспечить устойчивость жилых домов и предотвратить их разрушение. Для нас это одна из самых главных задач».

В рамках соглашения в 2022–2024 годах планируется оснастить термостабилизаторами 12 домов и ещё 39 - в 2025–2035 годах.

Впервые температурную термостабилизацию оснований провели в 2019 году в домах на ул. Бауманской, 26 и 28. Здания были введены в эксплуатацию в 1980-х годах, с 2001 года стояли на особом контроле по состоянию строительных конструкций.