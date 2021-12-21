В Норильске пройдёт предновогодняя выставка-продажа коллекции «Север»

Предметы одежды, сувениры, аксессуары и функциональные интерьерные вещи – результат творческих усилий авторов из Заполярья и Нью-Йорка – становятся все популярнее среди норильчан и гостей города. Все предметы коллекции выполнены в традиционных прикладных техниках в сочетании с современной цифровой печатью, шелкографией, гравировкой, ручной и машинной вышивкой. Все материалы для изделий подобраны с фокусом на экологичность. Бивень и кость мамонта, рог оленя, кожа и ровдуга дополнены тканями из органического хлопка, практичным футером, стеклянным бисером и натуральным камнем.

Напомним, «Север» – это образовательный проект Агентства развития Норильска (АРН), реализуемый при поддержке компании «Норникель». Коллекция является практическим результатом курса «Декоративное искусство и дизайн» Академии креативных индустрий, запущенной АРН. Студенты, выпускники и преподаватели отделения декоративно-прикладного искусства Норильского колледжа искусств и Таймырского колледжа, работая в коллаборации с профессиональными дизайнерами бренда Occhii, создают уникальные изделия. «Север» рассказывает о самобытной культуре коренных этносов Таймыра современным визуальным языком, близким человеку XXI века.

Выставка-продажа будет работать в Заполярном театре драмы им. Вл. Маяковского 25 и 26 декабря с 10 до 19 часов. Каждый предмет коллаборационной коллекции может стать отличным подарком к новогодним праздникам.

Вход в здание театра осуществляется при предъявлении QR-кода и билета на спектакль.