В Норильске пройдёт выставка «Здесь будет город-сад» московской художницы Марии Заикиной

Внимание Марии Заикиной, резидента PolArt, привлекла местная культура выращивания растений в обычных квартирах. Она решила узнать у норильчан, каким образом и зачем они создают целые домашние сады, и результаты исследования собрала в инсталляцию, изменившую пространство резиденции до неузнаваемости. Выставочный зал превратился в современную оранжерею, оборудованную всем необходимым для жизни растений на Севере: землёй, водой и светом ультрафиолетовых ламп.

С помощью личных историй горожан московской художнице удалось узнать, что в Норильске людей, выращивающих дома цветы, ничуть не меньше, чем тех, у которых есть домашние животные. Зелёные «питомцы» здесь так же становятся членами семей и приобретают имена. О них заботятся, с ними разговаривают, и каждый фикус, кактус или монстера играет важную роль в жизни хозяина. Обо всём этом Мария Заикина хотела рассказать в новой инсталляции. Собрав интервью местных садоводов и огородников, она выделила и зафиксировала основы садоводческой культуры за полярным кругом и секреты комнатного растениеводства.

Воплотить задумку в жизнь художнице помогли опыт работы с декорациями в театре и кино, умение взаимодействовать с пространством в целом, мыслить объёмно и масштабно, изменяя и подстраивая окружение под свои идеи. И теперь выставочный зал PolArt превратится в зелёный оазис посреди зимы, тёплый и наполненный жизнью. Растения сыграют роль самих норильчан, живущих в суровых условиях Севера, растущих, развивающихся и заботящихся друг о друге. Новая инсталляция даст гостям возможность разглядеть в норильской повседневности чудеса, которые создаются человеком в коллаборации с природой. В тёплом и уютном саду можно будет остаться наедине с собой и своими мыслями и послушать личные истории о северном квартирном земледелии, бережно записанные для будущих поколений.

Зарегистрироваться на участие можно по телефону 8-913-490-45-91 (Юлия Римская). В связи с действующими ограничительными мерами количество посетителей ограничено. Для лиц старше 18 лет вход строго по QR-кодам, также при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В PolArt-резиденции действуют масочный режим и социальная дистанция.

Событие проходит в рамках проекта «(Не)тайное знание. Ликбез по современному искусству» — победителя конкурса социальных проектов благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» при поддержке администрации города Норильска и при организационной поддержке благотворительного фонда «Территория добра».