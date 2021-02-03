В Норильске пройдут общественные обсуждения городских проблем

Об этом председатель Общественной палаты Наталья Солодовник сообщила на последнем заседании. Здесь рассматривались проблемные вопросы городского хозяйства, экологии, проблемы воспитания молодёжи, общения в социальных сетях, а также некоторые аспекты информационной области.

В разговоре и обсуждениях проблем приняли участие представители администрации Норильска, специалисты в отдельных отраслях городского хозяйства, а также председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков.

По словам Натальи Солодовник, именно привлекая к предметному разговору экспертов, можно рассчитывать на эффективную работу представителей общественности по злободневным проблемам современного Норильска. Подробнее о работе Общественной палаты города - в ближайшем номере «Заполярной правды».

В связи с пандемией норильчане смогут принять участие в обсуждении только в телефонном режиме. Чтобы задать свой вопрос можно будет секретарю Общественной палаты по номеру 8-913-495-91-09.