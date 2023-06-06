В Норильске прошел Арктический субботник

3 июня команды «Белого мишки», Заповедников Таймыра и политехнического колледжа ЗГУ им. Н.М. Федоровского вооружились метлами, совками, мешками для мусора и отправились на стадион «Заполярник». С перерывом на погреться за пару часов активисты собрали огромный бак разного мусора и еще несколько мешков. Единый Арктический субботник прошел в двух десятках населенных пунктов Заполярья по инициативе Экспертного центра ПОРА, федерального проекта «Чистая Арктика» и проекта «Экософия». Это был первый субботник этого сезона. В течение лета команда проведет еще несколько. Эко активисты приглашают всех желающих присоединиться к их дружной команде.