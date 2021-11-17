В Норильске прошел очередной рейд по соблюдению масочного режима

Сотрудники управления городского хозяйства администрации Норильска, Роспотребнадзора и Норильского ОМВД проверили, как профилактические меры соблюдаются водителями, кондукторами и пассажирами.

Подобные мероприятия проводятся с июня 2020 года. За период действия режима повышенной готовности проведено 73 совместных рейда. По их итогам составлено более 80 протоколов об административных правонарушениях. В ходе нынешней проверки разъяснительные беседы на тему профилактики коронавируса провели с норильчанами в десяти автобусах. Нашлись и нарушители.

«Необходимо защищать себя и окружающих от коронавирусной инфекции: соблюдать все меры безопасности, носить маски в общественных местах. Наказание за нарушение масочного режима определяет Кодекс об административных правонарушениях РФ, в частности ст. 20.6.1. Она предусматривает либо предупреждение, либо административный штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей», - предупреждает Егор Стеклянников, главный специалист отдела транспорта управления городского хозяйства администрации Норильска.

В автобусах НПОПАТа на отдельных перегонах между остановками пассажирам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима во время проезда в общественном транспорте. Подобное объявление звучит и в здании административно-делового центра.