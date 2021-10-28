В Норильске прошёл 68-й рейд по соблюдению масочного режима

Рейд традиционно прошёл на автовокзале Центрального района.

«Мы проверяем не только пассажиров, но и экипаж автобуса. С 2020 года это уже 94 рейд. За весь период пандемии мы составили более 70 протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Все они направляются в суд. И уже по решению суда нарушителю выносится предупреждение либо назначается штраф в размере от одной до 30 тысяч рублей», — сообщил Егор Стеклянников, главный специалист отдела транспорта управления городского хозяйства.

В связи с ухудшением эпидобстановки в регионе усилен контроль за соблюдением антиковидных мер. Еженедельно межведомственные группы проверяют, насколько добросовестно норильчане соблюдают масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах и транспорте. А также отслеживают наличие санитайзеров и информационных оповещений о соблюдении масочного режима в салонах автобусов.