В Норильске прошёл День призывника

Для молодых людей были развернуты четыре учебные точки, где они смогли ознакомиться со стрелковым оружием, средствами индивидуальной защиты, приборами химической и инженерной разведки, попробовать свои силы в стрельбе на мобильном блоке СЭП-У. Допризывники познакомились и с бытом, и условиями проживания в армейской казарме. Также для них провели занятие по действиям подразделения антитеррора при нападении террористической группы на войсковую часть.

«Служба в рядах Российской армии – важный этап в жизни каждого мужчины. Это проверка на прочность и в то же время путь к развитию. Вы постигнете военную науку, воспитаете в себе качества, присущие настоящим современным воинам. Считаю, что вы достойно пройдёте этот путь - к гордости своих семей, друзей и близких. Призывники из Норильска традиционно заявляют о себе с самой лучшей стороны, и пусть эта тенденция продолжается», - обратился к присутствующим заместитель главы Норильска по информационной политике и взаимодействию с общественными организациями Владимир Баринов.

Ребят также поддержал советник заместителя директора Заполярного филиала «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам, генерал-лейтенант ФСБ Федор Чередниченко. Напутствуя их, он подчеркнул, что для любого мужчины выполнение задач службы в Вооружённых силах – долг и священная обязанность: «Армия - школа мужества, где вы приобретёте достойных друзей, закалите свою волю и характер, окрепните физически».

В свою очередь врио военного комиссара Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Алмаз Габбасов отметил, что День призывника проводится уже более десяти лет, главная задача акции - пропаганда военной службы. Как правило, норильчан отправляют служить в войска Центрального и Восточного военных округов, Росгвардию, Военно-морской флот и войска центрального подчинения. В осенний призыв этого года уже направлены три команды, до конца декабря будут направлены ещё четыре.

По вопросам военного призыва можно обращаться в отдел военного комиссариата Красноярского края по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району по адресу: ул. Нансена, 86а, или по телефону 8 (3919)22-88-10.