В Норильске прошёл первый бизнес-форум

Бизнес-форум стал площадкой для конструктивного общения представителей малого и среднего предпринимательства, органов власти, градообразующего предприятия, некоммерческих организаций, приглашённых экспертов и бизнес-консультантов. Он позволил местным предпринимателям определить перспективные ниши, наладить полезные деловые контакты и получить консультации приглашённых специалистов.

В первый день, 10 декабря, на встрече с инвесторами присутствующие говорили о региональных программах развития малого и среднего бизнеса, арктических преференциях, консультационной поддержке предпринимателей, драйверах экономического роста и потребностях бизнеса на Таймыре. На трёх круглых столах разбирали перспективные проекты и идеи для инвестирования по трём приоритетным направлениям: высокотехнологичное предпринимательство, туризм и креативные индустрии.

11 декабря участники мероприятия обсуждали сложности и возможности предпринимательства на Таймыре. Первым делом руководители города, компании «Норникель» и АРН представили бизнесменам долгосрочные планы развития территории и градообразующего предприятия.

«Норильск стоит на пороге больших перемен. Менять город нам предстоит вместе с горожанами, с малым и средним бизнесом, с предприятиями, заходящими на территорию города. Город заинтересован в том, чтобы бизнес развивался, и готов идти навстречу», — подчеркнул глава Норильска Дмитрий Карасев.

В свою очередь, Максим Миронов, директор Агентства развития Норильска добавил: «Требования к качеству жизни ежегодно растут во всём мире. Потому Норильску нельзя оставаться моногородом с узкими сценариями жизни. У города есть амбиции стать лидером устойчивого развития Арктики. Здесь должны появляться новые сценарии и новые виды бизнесов».

Спикеры развенчали миф о планах по превращению Норильска в вахтовый посёлок. Так, Алексей Девочкин, заместитель директора ЗФ «Норникеля» по научно-техническому развитию, отметил, что работа вахтовым методом не даст того высокого результата, которого добивается компания, однако определённые виды работ, например связанные со строительством, будут выполняться с привлечением вахтовиков.

Директор департамента соцполитики «Норникеля» Игорь Сухотин рассказал о мерах поддержки предпринимательства в городах присутствия компании, в том числе в период пандемии, о перспективах, открывающихся перед местным бизнес-сообществом в связи с планами компании по привлечению дополнительных восьми тысяч сотрудников, и пожелал им уверенности, настойчивости и последовательности в достижении целей.

В рамках открытой дискуссии бизнесмены интересовались перспективами увеличения пропускной способности Дудинского морского порта, строительства участка железной дороги, который бы соединил Таймыр с Большой землёй, повышения скорости интернета в Норильске. Задавали вопросы о развитии норильского аэропорта, реформировании системы общественного транспорта и возобновлении производства стройматериалов в Норильске.

Искренним и полезным было выступление общественного омбудсмена в сфере малого и среднего бизнеса при президенте РФ, основательницы сети семейных кафе-кондитерских «АндерСон» Анастасии Татуловой. Она поделилась собственным опытом выживания в пандемию. О сохранении и развитии бизнеса в условиях ограничений говорил Анатолий Ващенко, директор холдинга Bellini Group, учредитель Школы ресторанного менеджмента.

Собственные истории взлётов и падений местные предприниматели представили в формате вдохновляющих кейсов и фейл-шоу. А завершил форум творческий тренинг, основанный на оркестровых методиках, призванный сплотить бизнес-сообщество.

Модераторами мероприятия выступили Кирилл Токарев, шеф-редактор, ведущий телеканала РБК, и Вадим Ковалев, первый заместитель исполнительного директора МОО «Ассоциация менеджеров».

Полное видео форума размещено на YouTube-канале АРН https://youtube.com/channel/UClT5dwhrtYdG-g-BY0cogUg