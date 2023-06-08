В Норильске прошёл первый урок в Школе управдома

О необходимости проведения в Норильске курсов по подготовке будущих председателей советов МКД в очередной раз заговорили в ходе приёма граждан в УК «ЖКС–Норильск», где, помимо первого заместителя гендиректора этой управляющей компании Ольги Сарычевой, присутствовал и заместитель руководителя краевой службы стройнадзора Эдуард Шаповалов. Одна из собственниц посетовала, что многие инициативные жители просто не знают, с чего начать. Поэтому начать решили со Школы управдома.

Темой первой встречи стало взаимодействие собственников и УК. Положительным опытом поделилась Оксана Белецкая, владелица одной из квартир дома № 16 на улице Московской. Как она сама выражается, она сумела «наладить и направить в мирное русло» диалог жителей и УК. Огромную роль в этом процессе сыграло общение в чате. В общедомовой группе — почти все жители дома. Кроме того, существует отдельная группа, куда включены владельцы авто из близлежащих домов, которые паркуют транспорт рядом с домом № 16 на ул. Московской и могут помешать очистке придомовой территории от снега или вывозу мусора.

Затронули на уроке и тему проведения сезонных осмотров и текущих ремонтов.

– Весной — осмотр. Потом — план текущего ремонта. Объёмы и стоимость будущих ремонтов собственники должны утвердить на обязательном ежегодном собрании. Однако они своим правом и обязанностью пренебрегают, — рассказал Эдуард Шаповалов.

Особенно «учеников» поразил тот факт, что в некоторых муниципалитетах Красноярского края плата за жилищные услуги устанавливается на уровне 200–250 руб./кв. метр, что позволяет провести весь комплекс работ в рамках текущего ремонта и привести МКД в нормативное состояние. Пока же, отметил заместитель руководителя стройнадзора, на те средства, что заложены в тарифе, управляющим компаниям удаётся лишь латать дыры, а это зачастую не даёт заметных результатов.

В заключение собравшиеся заполнили анкеты и создали общий чат, куда в дальнейшем будут включены все ученики Школы управдома. Занятия решено проводить регулярно и выбрать для этого аудиторию попросторнее. Конечная цель таких встреч–ликбезов — создание в Норильске как можно большего количества продуктивно работающих советов многоквартирных домов.