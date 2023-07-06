В Норильске прошёл рейд по выявлению припаркованного грузового транспорта в жилой зоне

Во время рейда административная комиссия совместно с сотрудниками местного ОМВД выявила восемь административных правонарушений и составила один протокол.

По словам Олега Тимченко, начальника управления по правопорядку, рейдовое мероприятие было организовано по поручению главы города Дмитрия Карасева. Он также уточнил, что привлекаться к ответственности будут как владельцы автомобилей, так и частные организации, которые владеют большегрузным транспортом.

Вместе с тем административная комиссия обращала внимание и на нарушения в области правил благоустройства города.

«За правонарушения в области правил благоустройства, в зависимости от того, физическое это или юридическое лицо, штрафные санкции — в размере от 500 до 10 тысяч рублей соответственно, по нахождению большегрузов в жилых зонах штрафные санкции также в размере от 500 до 10 тысяч рублей. Если действия совершаются повторно и это установлено, заактировано и засвидетельствовано, то санкции повышаются», — отмечает начальник управления по правопорядку и административной практике.

В целях профилактики выявления административных правонарушений было принято решение проводить рейдовые мероприятия еженедельно.