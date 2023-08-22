В Норильске прошли первые специальные инклюзивные игры «Побеждаем вместе!»

За первое место в спортивном зале Дома спорта «БОКМО» сразились 10 инклюзивных команд, капитанами которых выступили руководители органов исполнительной власти, депутаты и руководители организаций и учреждений Норильска. В соревнованиях принимали участие члены Норильской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Зонального центра Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов районов Кайеркан и Талнах. Команды соревновались в трёх дисциплинах: настольный теннис, напольный кёрлинг и бочча.

В настольном теннисе первую строчку заняла команда «Арктика», на втором — команда «Таймыр» и третье место разделили команды «Север» и «Заполярье».

В бочче победителем стала команда «Айка», серебряные призёры — команда «Енисей» и третье место поделили команды «Сияние» и «Жарки».

И в напольном кёрлинге первое место досталось команде «Полюс» и на втором - команда «69 параллель».

Специальные инклюзивные игры «Побеждаем вместе!» - это наглядное подтверждение того, что занятия спортом доступны каждому.