В Норильске прошли первые специальные инклюзивные игры «Побеждаем вместе!»
В Норильске прошли первые специальные инклюзивные игры «Побеждаем вместе!»
Спортивное мероприятие проходило в рамках проекта, реализуемого на территории Красноярского края.
За первое место в спортивном зале Дома спорта «БОКМО» сразились 10 инклюзивных команд, капитанами которых выступили руководители органов исполнительной власти, депутаты и руководители организаций и учреждений Норильска. В соревнованиях принимали участие члены Норильской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Зонального центра Всероссийского общества глухих, Всероссийского общества инвалидов районов Кайеркан и Талнах. Команды соревновались в трёх дисциплинах: настольный теннис, напольный кёрлинг и бочча.
В настольном теннисе первую строчку заняла команда «Арктика», на втором — команда «Таймыр» и третье место разделили команды «Север» и «Заполярье».
В бочче победителем стала команда «Айка», серебряные призёры — команда «Енисей» и третье место поделили команды «Сияние» и «Жарки».
И в напольном кёрлинге первое место досталось команде «Полюс» и на втором - команда «69 параллель».
Специальные инклюзивные игры «Побеждаем вместе!» - это наглядное подтверждение того, что занятия спортом доступны каждому.