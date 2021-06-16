В Норильске прошло внеплановое заседание КЧС под председательством главы города

По словам заместителя генерального директора ООО «Мерзлотный инженерно-строительный центр» Жанны Петуховой, здание введено в эксплуатацию с 1977 года. Специализированная организация постоянно проводит мониторинг состояния грунтов дома и инженерных конструкций.

«Геотермические замеры показывают, что идёт отепление грунтов первого подъезда в районе коллектора. Предположительно талик образовался от течи из-под рядом стоящего магазина. На сегодняшний день на всех этажах дома выставлены опорные конструкции, так как есть вероятность обрушения конструкции лестничного марша пятого этажа. Трещины образовались в течение последнего месяца. Сейчас видны явные провалы у первого подъезда», - рассказала Жанна Петухова.

Также она добавила, что ещё в 2013 году проводился ремонт коллектора. Но из-за того, что работы шли достаточно долго, образовалась таликовая зона. В 2017 году дом был поставлен на особый контроль, так как в коллекторном вводе появилась течь. В прошлом году службы зафиксировали подвижку.

Глава города Дмитрий Карасев дал поручение управлению жилищного фонда обеспечить манёвренным фондом жителей первого подъезда:

«Начинайте процедуру уведомления собственников. Расселить жильцов первого подъезда необходимо до 30 июня необходимо. Далее - вести плановую работу по расселению оставшихся подъездов. Ориентир ставим на 30 июля».

Также глава добавил, что в случае необходимости город готов оказать норильчанам содействие в переезде.

По возникающим вопросам можно обратиться в управление жилищного фонда администрации города Норильска по адресу: ул. Талнахская, 40, каб. 401, 403, понедельник и четверг - с 14.00 до 17.00, тел. 43-70-30 (*3155, *3152, *3153, *3150).