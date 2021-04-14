В Норильске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям

По данным Талнахской гидрометеорологической экспедиции, на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» имеется угроза повторного схода лавины.

Эти данные подтвердили и специалисты научно-производственного объединения «Взрывное дело». Чтобы избежать повторения трагедии, произошедшей на горе Отдельной 9 января, на заседании КЧС было принято решение начать подготовительные работы, в том числе и у подножья юго-западного склона горы. Предстоит сделать снежные обвалования для формирования конуса выноса лавины на безопасном участке.

В ближайшее время будет разработана дорожная карта с чёткими указаниями взаимосвязей между всеми подразделениями, которые будут выполнять мероприятия по принудительному спуску снежной лавины путём проведения взрывных работ.

Сотрудники норильского ОМВД, в свою очередь, организуют оцепление места проведения взрывных работ, а также потенциально опасные зоны. Будут выставлены посты охраны.

Также организуют пребывание на месте дежурной смены «АСОЭР» МКУ «Служба спасения» для незамедлительного проведения аварийно-спасательных работ при необходимости, а также бригады скорой помощи.

Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан, что с 14 апреля на юго-западном склоне горы Отдельной в границах горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» будут проводиться мероприятия по принудительному спуску снежной лавины путём проведения взрывных работ. Нахождение в опасной зоне категорически запрещено. О завершении работ будет сообщено дополнительно.