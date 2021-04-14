В Норильске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
В Норильске прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям
На нём обсудили процедуру принудительного спуска снежной лавины.
По данным Талнахской гидрометеорологической экспедиции, на горнолыжном комплексе «Гора Отдельная» имеется угроза повторного схода лавины.
Эти данные подтвердили и специалисты научно-производственного объединения «Взрывное дело». Чтобы избежать повторения трагедии, произошедшей на горе Отдельной 9 января, на заседании КЧС было принято решение начать подготовительные работы, в том числе и у подножья юго-западного склона горы. Предстоит сделать снежные обвалования для формирования конуса выноса лавины на безопасном участке.
В ближайшее время будет разработана дорожная карта с чёткими указаниями взаимосвязей между всеми подразделениями, которые будут выполнять мероприятия по принудительному спуску снежной лавины путём проведения взрывных работ.
Сотрудники норильского ОМВД, в свою очередь, организуют оцепление места проведения взрывных работ, а также потенциально опасные зоны. Будут выставлены посты охраны.
Также организуют пребывание на месте дежурной смены «АСОЭР» МКУ «Служба спасения» для незамедлительного проведения аварийно-спасательных работ при необходимости, а также бригады скорой помощи.
Управление ГО и ЧС предупреждает норильчан, что с 14 апреля на юго-западном склоне горы Отдельной в границах горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» будут проводиться мероприятия по принудительному спуску снежной лавины путём проведения взрывных работ. Нахождение в опасной зоне категорически запрещено. О завершении работ будет сообщено дополнительно.