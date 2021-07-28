В Норильске протестировали систему определения устойчивости зданий

«В Норильске мы протестировали программно-аппаратный комплекс для определения устойчивости зданий и инженерных сооружений. Он позволяет выявлять аномальные зоны, скрытые трещины и другие дефекты в конструкции здания», - цитирует ТАСС ученого-геофизика Константина Федина.

Сваи вбивали ещё в 1960 годах и из-за растепления грунтов за это время они могли "сдвинуться" с места. Используя новую технологию, можно определить, насколько прочно стоит свая.

Отметим, в Норильске в двух производственных зданиях из шести проверенных были обнаружены дефекты. На основании полученных данных будет выстроена математическая модель, которая поможет определить, через какое время сооружение перестанет быть устойчивым.