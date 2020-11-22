В Норильске проведут инвентаризацию неиспользуемой федеральной собственности

Исполняющий полномочия главы города Норильска Николай Тимофеев провёл совещание с представителями Министерства обороны Российской Федерации, прибывшими в город. Обсуждали проведение инвентаризации расположенных на территории города объектов капитального строительства и земельных участков, находящихся в федеральной собственности и не используемых по назначению. Основная цель этого мероприятия — приведение данных объектов в надлежащий вид или оформление передачи в муниципальную собственность.

Николай Тимофеев отметил, что администрация Норильска совместно с Министерством обороны уже давно ведёт работу по заброшенным военным объектам, в том числе расположенным в посёлке Алыкель. «Благодаря визиту сенаторов, которые обратили внимание на пустующие здания при выезде из аэропорта, в постановлении Совета Федерации появилось поручение провести инвентаризацию всего имущества», — добавил он.

По итогам работы будут составлены списки объектов, стоящих на балансе Министерства обороны, готовых к передаче в муниципальную собственность или на списание.

«Важно создать совместную межведомственную комиссию, принять взвешенные решения по всем объектам после детальной проработки и осмотра», — подчеркнул Николай Тимофеев.

Работа по списанию и ликвидации невостребованных объектов займёт не один год.