В Норильске проведут масштабную расчистку русла реки Амбарной

Напомним, в мае 2020 года на ТЭЦ-3 в результате аварии произошёл разлив топлива. Тогда пострадала и река Амбарная. Благодаря выделенным средствам её очистят.

В минэкологии края ведётся подготовка конкурсной документации для определения подрядчика, который займётся разработкой проекта. В этом году специалистам предстоит провести проектно-изыскательские работы, в следующем – получить положительные заключения государственной и экологической экспертиз. На эти цели из краевого бюджета в 2023 году будет выделено ещё 4,2 млн рублей.

Расчистить реку планируется до 2025 года. Работу предполагается выполнить механическим способом – экскаваторы поднимут со дна реки грунт и затем на машинах вывезут его на полигон. Окончательно способ расчистки реки определит подрядчик на основании инженерных изысканий.

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