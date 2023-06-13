В Норильске пройдёт День бесплатной юридической помощи

Горожан приглашают 23 июня с 14.00 до 18.00 в административно–деловой центр (ул. Нансена, 69, 2 этаж). В мероприятии примут участие представители юридических служб администрации Норильска: управления городского хозяйства, управления жилищного фонда, управления по персоналу, управления общего и дошкольного образования, управления имущества, отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними, а также специалисты управления социальной политики, управления потребительского рынка и услуг, представители государственных органов и другие юристы.