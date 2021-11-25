В Норильске работает лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах

В этом году в крае в третий раз состоялся региональный конкурс «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах».

В октябре состоялся отборочный этап конкурса, по результатам которого были определены финалисты по шести номинациям. Ими стали 30 педагогов школ, детских садов, учреждений дополнительного образования.

Как сообщает министерство образования края, по итогам финала победителем конкурса в номинации «Образовательная деятельность по обучению основам безопасного поведения на дороге» стала Яна Дерюжина, педагог дополнительного образования Норильского центра внешкольной работы.

Напомним, конкурс организован в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и проводится Красноярским краевым Дворцом пионеров при поддержке управления ГИБДД по Красноярскому краю.