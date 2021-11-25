В Норильске разыскивается мужчина, уклоняющийся от административного надзора

Сотрудники отдела полиции № 2 Норильского ОМВД просят у горожан помощи в розыске Сергея Хаустова, 27.01.1967 года рождения. Мужчина ростом 165–170 см, худощавого телосложения, носит очки. У него отсутствует передний зуб, на плече — татуировка в виде летящей птицы.

Разыскиваемый ранее неоднократно судим, в том числе за тяжкие преступления, и в настоящее время уклоняется от административного надзора. Поскольку у него нет постоянного места жительства, может находиться в домах гостиничного типа.

- На розыск ориентирован весь личный состав полиции Норильска. Всех, кто располагает сведениями об указанном лице, сотрудники полиции просят сообщить об этом по телефонам: 102, 47-24-01 или 45-24-78, 8-999-314-13-63, — добавили в Норильском ОМВД.