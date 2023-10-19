В Норильске сформируют новое управление

Согласно положению управление дорожно-транспортной инфраструктуры будет заниматься решением вопросов в следующих областях:

– создание условий для предоставления транспортных услуг населению;

– организация дорожной деятельности;

– охрана окружающей среды, включая сбор, накопление, транспортирование, обработку и захоронение ТКО (в части полномочий администрации Норильска);

– благоустройство, комплексное содержание и озеленение территорий Норильска;

– организация похоронного дела и ритуальных услуг, содержание мест захоронений;

– организация и осуществление муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством.

По словам докладчика, и. о. начальника управления городского хозяйства Павла Пискунова, создание нового подразделения позволит муниципалитету формировать единую политику в части дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды. Добавим, что именно новому управлению предстоит возглавить проведение транспортной реформы по поручению главы города, чтобы улучшить транспортное обеспечение горожан.

После подробного обсуждения функционала создаваемого управления дорожно-транспортной инфраструктуры депутаты согласовали положение о новом подразделении и рекомендовали утвердить его на сессии городского Совета.