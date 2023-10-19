В Норильске сформируют новое управление
В Норильске сформируют новое управление
Рассмотрение положения об управлении дорожно-транспортной инфраструктуры сегодня обсудили на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству. Отметим, что вновь создаваемое управление будет отражено в обновлённой структуре городской администрации – этот вопрос будет включён в повестку очередной сессии местного парламента.
Согласно положению управление дорожно-транспортной инфраструктуры будет заниматься решением вопросов в следующих областях:
– создание условий для предоставления транспортных услуг населению;
– организация дорожной деятельности;
– охрана окружающей среды, включая сбор, накопление, транспортирование, обработку и захоронение ТКО (в части полномочий администрации Норильска);
– благоустройство, комплексное содержание и озеленение территорий Норильска;
– организация похоронного дела и ритуальных услуг, содержание мест захоронений;
– организация и осуществление муниципального контроля в соответствии с действующим законодательством.
По словам докладчика, и. о. начальника управления городского хозяйства Павла Пискунова, создание нового подразделения позволит муниципалитету формировать единую политику в части дорожно-транспортной инфраструктуры, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды. Добавим, что именно новому управлению предстоит возглавить проведение транспортной реформы по поручению главы города, чтобы улучшить транспортное обеспечение горожан.
После подробного обсуждения функционала создаваемого управления дорожно-транспортной инфраструктуры депутаты согласовали положение о новом подразделении и рекомендовали утвердить его на сессии городского Совета.