В Норильске скорректировали программу «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности»

Стоимость проведения ремонтных работ в многоквартирных домах (МКД) в этом году уменьшится почти на 194,6 млн рублей в связи с уточнением объёмов работ по адресам ул. Мира, 1 и 5, ул. Богдана Хмельницкого, 23, 27, ул. Строительная, 7. А дом на ул. Строительной, 2в пришлось пока исключить из программы по причине отсутствия проектной документации – его в план ремонтов внесут позднее, когда все необходимые документы будут оформлены. В то же время будет увеличена стоимость проведения ремонта фасадов МКД по ул. Талнахской, 62, 66.

Объём средств, предусмотренных на ремонт металлических кровель из местного бюджета также хотят увеличить – примерно на 45 млн рублей. Больше бюджетных денег – на 51,7 млн рублей – направят и на проектные работы. На установку системы автоматизации теплового пункта в МКД добавят порядка 13,6 млн рублей. А на замену междуэтажных, цокольных, чердачных деревянных перекрытий дополнительно выделят около 16,8 млн рублей.

Кроме того, капремонт общего имущества МКД дополняется мероприятием по установке пластинчатых теплообменников в районе Кайеркан с выделением на эти цели более 58 млн рублей. Примерно 43,8 млн рублей выделят дополнительно на сохранение устойчивости зданий.

В целом после проведённой корректировки объём финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ увеличится почти на 64 млн рублей и составит около четырёх млрд рублей.

Помимо этого, сегодня же в ходе заседания депутатской комиссии был утверждён титульный список на проведение капитального ремонта общего имущества МКД, включающий, кроме вышеуказанных работ, ещё и выделение дополнительного финансирования в размере свыше 320 млн рублей на асфальтировку дворовых территорий 62 домов. В план включены работы в 44 дворах Центрального района, семь – Оганера, шесть – Талнаха и пять – Кайеркана.

Предложенные изменения члены депутатской комиссии по городскому хозяйству согласовали, рекомендовав учесть новые параметры при корректировке бюджета на сессии городского Совета.